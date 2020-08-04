İlçede, Turan bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.

AA'nın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucu, yangın söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.