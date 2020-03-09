Trump'tan petrol krizine ilk tepki

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Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası piyasalarda yaşanan kriz ile ilgili ABD Başkanı Trump'tan ilk tepki geldi. Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş için "Tüketici için iyi, akaryakıt fiyatları düşüyor" dedi.

Trump daha sonra Twitter'dan paylaştığı mesajlarında piyasalardaki düşüşü çok fazla yalan habere bağladı.

"Suudi Arabistan ve Rusya fiyatlar ve arz yüzünden tartışıyor. Bu ve yalan haberler, piyasalardaki düşüşün nedeni." ifadelerini kullandı.