İHA

Olayda, Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde sulama kuyusunun trafosunda çıkan elektrik kıvılcımlarından dolayı ağaçlık alanda yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, dumanları gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin ve köylülerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

50 dönümlük alanın küle döndüğü ve sulama borularının yandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.