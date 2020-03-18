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İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını kullanımdaki düşüş sürüyor. Bir hafta öncesine göre düşüş yüzde 52 oldu. 3 Mart'ta yolculuk sayısı 7 milyon 531 bin 386 idi.

DHA'nın haberine göre, 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e düşen yolculuk sayısı 17 Mart'ta 3 milyon 387 bin 150 oldu. İBB yetkilileri, İstanbul´da vatandaşların toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürdüğünü belirterek, resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da, tabloyu "İstanbul’da vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürmektedir. Resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesi önem arz etmektedir. Sağlıklı günler dileriz" şeklinde açıkladı.