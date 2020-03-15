Son dakika haberler... Trabzon'da 'yalan rüzgarı' gibi bir garip şantaj olayı!

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Kentte bir otelde görev yapan A.M. adlı kadın, kız kardeşinin sevgilisi olduğu öne sürülen evli T.A.'dan diğer kız kardeşinin kocasında bulunan kendisine ait senetleri almasını istedi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, iddiaya göre bu isteği reddedilen kadın T.A.'nın gizlice fotoğraflarını çekip karısına göndermekle tehdit etti ve 14 bin 900 lira parasını aldı. Bir süre sonra polise başvuran T.A., kendisine şantaj yaptığı ve hakarette bulunduğunu öne sürdüğü A.M.'den şikayetçi oldu.

"PARALARI KARDEŞİME GÖNDERDİ"

T.A.'nın şikayeti üzerine ifadesi alınan kadın T.A.'nın paraları kız kardeşine vermek üzere kendisine banka üzerinden gönderdiğini öne sürerek "Çekilen fotoğraf piknikte selfie fotoğrafıdır. Müstehcen fotoğraf değildir. Eşi göndermemi istediği için fotoğrafı T.A.'nın eşine gönderdim" dedi.

ÜÇ SUÇTAN HAPİS CEZASI İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, A.M. hakkında "şantaj, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek ve hakaret" suçlarından 3 yıl 3 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.