AA

İlçede, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, silah kaçakçılığına yönelik bir adrese operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre, adresteki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 4 yivsiz av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve bunlara ait 50 fişek, 6 dinamit lokumu ve fünye, 9 şarjör, 50 el yapımı olmak üzere farklı çaplarda 623 fişek, 3 G3 mermisi, 2 AK-47 mermi çekirdeği, 6 av bıçağı, farklı boyutlarda 248 boş kovan, 2 Mauser mermisi ve buna ait 12 boş kovan, 80 mayon ve 37 mermi kapsülü ile 120 av tüfeği fişek kapsülü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.