İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak” suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser Cantürk katıldı. ABD İstanbul Başkonsolosluk görevlileri de duruşmaya izleyici olarak katıldı.
TANIK OLARAK DİNLENDİ
Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, duruşmada, geçtiğimiz günlerde FETÖ Silahlı Terör örgütüne yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Metin Topuz tanık olarak dinlendi. Topuz SEGBİS ile alınan tanık ifadesinde, sanık Nazmi Mete Cantürk’ü ABD İstanbul Başkonsolosluğu’ndan tanıdığını belirtti.
TERCÜMAN OLARAK TANIYORUM
Nazmi Mete Cantürk’ü tercüman olarak tanıdığını belirten Topuz, “Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde nezarette iken muhabbet şeklinde çeşitli sorular sordular. Nazmi Mete Cantürk ile ilgili sorular soruldu. Hangi gazeteleri okuduğunu sordular. Siyasi görüşünü sordular. Özel hayatını bilmem dedim.
Nazmi Mete Cantürk’ü asansör, kantin gibi yerler dışında tanımam” dedim. Şeklinde ifade verdi. Mahkeme başkanını bir sorusu üzerine kesinlikle Zaman Gazetesi okuduğu ve FETÖ’ye sempatisi olduğu şeklinde bir ifade söylemedim. Sohbet esnasında bana soruldu. Ben de kendisini o kadar tanımadığımı söyledim. Eşini kızını tanımam” dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, Pandemi sürecinin devam ettiğini belirterek sanık Nazmi Mete Cantürk hakkında verilen imza yükümlüğü şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağının ise devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.
ADALET BAKANI GÜL'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının, Metin Topuz'a "FETÖ'ye yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesiyle ilgili açıklamalarını değerlendirerek, söz konusu açıklamaların kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Bağımsız Türk yargısının dosyadaki delillere göre karar verdiğine işaret eden Gül, şunları kaydetti:"Bir dosyadan, delilden bahsediyorlarsa ABD makamlarına, 7 iade dosyamızın bulunduğu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin dosyaya bakmalarını, oradaki delilleri incelemelerini tavsiye ederim. Türk yargısına kimsenin, hiçbir kurumun söz söylemesine, bağımsız mahkemeye parmak sallamasına izin vermeyiz, bunu da kabul etmeyiz. Bu tür açıklamaları şiddetle reddediyoruz."
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