Tokat'ta dün akşam saatlerinde sağanak yağmur yağışı ile birlikte etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şehir merkezinde dolu yağışı su baskınlarına neden olurken, merkeze bağlı köylerde tarım arazilerinde hasara neden oldu.
İHA'nın haberine göre, ekili alanları sigortasız olan onlarca çiftçi hasat yapamadan yaşanan dolu zararından büyük oranda etkilendi. Merkez ilçeye bağlı köylerle birlikte Pazar ilçesine bağlı 30’a yakın köyde İl Tarım Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 7 ekip inceleme yaptı. Köylerin büyük bir kısmında inceleme yapan ekipler sebze fidelerinin yanı sıra meyve ağaçlarında meydana gelen hasarı tespit etti.
Tokat İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Cengiz Dertli, Küçükbağlar ile Büyükbağlar köylerinde yaptıkları tespitlerde domates, biber, fasulye, mısır gibi ürünlerde yüksek oranda zarar tespit edildiğini kaydetti.
Doludan dolayı meydana gelen zararların lokal olduğunu gördüklerini ifade eden Dertli, “Yaptığımız tespitler sırasında üreticilerimizle, muhtarlarımızla görüşüyoruz. Şuanda yapabilecekleri konularla ilgili bilgi veriyoruz. Dilekçelerini alıyoruz. Daha sonra yasal mevzuat çerçevesinde yapılabilecek yardımların değerlendirilmesini bekliyoruz” dedi.
EKİLİ TARIM ARAZİLERİNDE ZARAR BÜYÜK
Merkeze bağlı Yeşilova Mahallesinde bulunan tarlasında çiftçilik yapan Ahmet Faruk Çelik, hasat yapamaya hazırlandıkları kabakların doludan zarar gördüğünü söyledi.
Ayrıca sera dışındaki ekili alanlarda bulunan domates, biber, fasulye, marul, patlıcan gibi sebze fidelerinde büyük oranda hasar meydana geldiğini belirten Çelik, “Toplam 25 dönüm ekili arazimiz vardı hepsi ziyan oldu. Yaklaşık 20-25 bin liralık fide almıştık. Bu saatten sonra yeniden fide alarak dikmemiz üretimi etkileyecektir. Şimdi fide diksek 1.5 ayda ancak büyür. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yaz sezonunu bitirdik gibi. Açık alanlarda güzlük işlere döneceğiz” diye konuştu.
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