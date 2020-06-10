Beypazarı'nda meydana gelen kazada, sabah saatlerinde Nallıhan istikametinden gelen O.E. yönetimindeki TIR ile A.D. yönetimindeki 06 GF 3945 plakalı otobüs çarpıştı.

İHA'nın haberine göre kazada S.Ö hayatını kaybederken otobüs sürücüsü A.D., S.A ve M.K. yaralandı. Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, TIR şoförü gözaltına alındı.