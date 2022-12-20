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TIR'ın taşıdığı platform tünele sıkıştı! D-100 kapandı!

Kocaeli'nde, Derince Tüneli'nin girişinde TIR'ın taşıdığı platformun tünele sıkışması sebebiyle D-100 Ankara istikameti saatlerce trafiğe kapandı

Giriş: 20.12.2022 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: D-100 karayolu kapandı! TIR'ın yükü tünele sıkıştı ve... - Haberler
TIR'ın taşıdığı platform tünele sıkıştı! D-100 kapandı!
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İHA

Kocaeli'nde olay, Derince ilçesi Derince Tüneli D-100 Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki TIR, Dilovası’ndan aldıkları metal platformları Derince Limanı'na götürmek üzere yola çıktı.

SÜRÜCÜLER YAN YOLLARA YÖNLENDİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre Derince Tüneli’nin girişinde TIR'ın taşıdığı platform tünelin üst kısmına sıkıştı. Yaşanan durum bir anda trafiği durma noktasına getirdi. Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, D-100 Ankara istikametini trafiğe kapatarak güzergahı kullanacak olan tüm sürücüleri yan yollara yönlendirdi.

PLATFORM KESİLDİ, TIR'IN LASTİKLERİ İNDİRİLDİ

Yapılan uzun çalışmaların ardından sıkışan platform oksijen tüpüyle kesildi. Bir yandan da TIR'ın lastikleri indirildi. TIR'ın tünelden geçirilip kaldırılmasının ardından Ankara istikameti yeniden trafiğe açıldı.

"2-3 SAATTİR TRAFİKTEYİZ"

Saatlerdir işe gitmek için trafikte olduğunu söyleyen Ferhat Duman, "2-3 saattir trafikteyiz. İşe gidecektik, gidemedik. Geri döndük. Köprüye TIR sıkıştığı için bizi yan yola verdiler. Mahalleler de bile trafik sıkışık olduğu için mecbur geri dönüyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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