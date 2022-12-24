Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: İstanbul'da TIR'ın çarptığı otomobilden üzeri örtülü ceset çıktı! - Güncel haberler

TIR'ın çarptığı otomobilden üzeri örtülü ceset çıktı!

İstanbul Sarıyer’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü şok geçirirken, otomobilin arka koltuğunda üzeri kapalı bir kadın cesedi bulundu

Giriş: 24.12.2022 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: İstanbul'da TIR'ın çarptığı otomobilden üzeri örtülü ceset çıktı! - Güncel haberler
TIR'ın çarptığı araçtan kadın cesedi çıktı!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'da kaza, gece saat 01.00 sıralarında Sarıyer Demirci Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile TIR arkadan çarptı.

YAŞLI BİR KADINA AİT CANSIZ BEDEN

İHA'da yer alan habere göre kaza da otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücüsü şok geçirdi. Olay yerinde sürücünün yardımına koşan vatandaşlar otomobilin arka koltuğunda sırt üzeri yatmış ve üzeri kapalı yaşlı kadını gördü.

DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİLER

Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücüye de ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

ADLİ TIP İNCELEME YAPACAK

Olay sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri kadının kaza esnasında mı yoksa önceden mi öldüğü Adli Tıp’taki yapılan incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Terör örgütü PKK yanlıları Atina'da polise saldırdı
Terör örgütü PKK yanlıları Atina'da polise saldırdı
Kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü
Kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü
6 üniversiteye rektör atandı
6 üniversiteye rektör atandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.