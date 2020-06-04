DHA

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan karayolunda meydana geldi. Emrah Yüksel´in kullandığı 02 EFF 466 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Selami Kurt´un kullandığı 25 LD 647 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince otomobilde yaralanan sürücü Selami Kurt ile yanında bulunan Taha, Şahin, Adem ve Sebahattin Kurt (54) kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan Sebahattin Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.