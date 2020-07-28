Yükseköğretim Kurulu (YÖK),Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut'un görevinden uzaklaştırılmasına karar verdi.
Emrah Doğru'nun haberine göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na iletilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:
"Üniversiteniz Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından Kurulumuza iletilen ilgili yazılarda yer alan iddialarla ilgili olarak, Kurulumuzun 21.04.2020, 06.07.2020 ve 21.07.2020 tarihli talimatları çerçevesinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme yapılmış, inceleme sonucunda hazırlanarak Kurulumuza gönderilen 23.07.2020 tarihli rapor ile Rektör Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut'un fiilen görevinin başında kalmasının sakınca oluşturacağı gerekçesiyle soruşturmanın selameti bakımından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53/B maddesi gereği görevden uzaklaştırılması tedbirinin uygulanması teklif edilmiş olup, söz konusu teklif Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 23.07.2020 tarihli toplantısında uygun görülmüştür."
YÖK Başkanı Saraç tarafından gönderilen yazıda boşalan rektörlük görevi için en kısa sürede yeni bir isim gönderilmesi de istendi.
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