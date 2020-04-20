DHA

TIR şoförlüğü yapan ve Özbekistan'dan dönen E.K., yurda döndükten sonra yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan E.K., Ağabey Mahallesi'ndeki evde ailesinden 14 kişiyle birlikte karantinaya alındı. Karantina süresi devam ederken E.K. ile temas kurduğu yeni tespit edilen 34 kişi daha karantinaya alındı.

Bu kişilerin yaşadığı 14 evden dışarı çıkmaları yasaklanırken, karantinaya alınan kişi sayısı da böylece 48'e yükselmiş oldu.

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