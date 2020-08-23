Kartepe ilçesi Şirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Sokak´ta yaşayan bir kişi, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, filyasyon ekipleri kişinin yakın zamanda temas ettiği kişileri araştırmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, test sonucu pozitif çıkan kişi, yakın zamanda tüm komşularını ziyaret ettiğini söyledi. Bunun üzerine sokak tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Sokağın girişleri bariyerlerle kapatılarak önlem alındı.

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