Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad’ın güneyindeki Ayn İsa çevresinde devriye atan SMO aracı, terör örgütü YPG/PKK tarafından konkors füzesiyle hedef alındı.

AA'nın haberine göre, saldırıda askeri araç kullanılamaz hale gelirken 1 SMO askeri şehit oldu.

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Ayn İsa ve Tel Temir bölgelerinden güvenli hale getirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesini sık sık hedef alıyor.