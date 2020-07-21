İHA

Kentte faaliyet gösteren büyük bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yaygın çıktı. Yangının büyümesi üzerine dumanlar gökyüzünü kapladı.

İHA'nın haberine göre, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ise yangına müdahale ediyor. Büyük yangın Bursa'nın bir çok noktasından görülebiliyor.