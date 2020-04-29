DHA

Yangın, akşam saatlerinde, Kapaklı ile Saray ilçeleri arasında bulunan Pınarça mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

DHA'nın haberine göre, Seafaalan Mahallesi'nde ormandan alevlerin yükseldiği görenler itfaiyeye haber verip, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine kısa sürede gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ile söndürme çalışması başlattı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

Sefaalan Mahallesi Muhtarı Mehmet Özmen, yangına mahalleli olarak itfaiye gelene kadar müdahale ettiklerini belirterek,"İtfaiye ve arazözlerin de gelmesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tüm ekipler canla başla çalışıyor" dedi.