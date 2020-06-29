DHA

İçişleri Bakanlığı'nın "asker uğurlaması"yla ilgili uyarılarına rağmen İstanbul'da manzara yine değişmedi. Kağıthane'de dün akşam bir araya gelen grup sokak arasında yol kesip meşaleler yaktı.

DHA'da yer alan habere göre, sosyal mesafe ve maske kuralını da hiçe sayan grup askere uğurlayacakları arkadaşları için eğlendi.