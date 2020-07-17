DHA

Çarşamba günü 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı anma töreni öncesi Meclis'te yoğun bir test programı uygulandı.

DHA'nın haberine göre, bu testler sonucunda 2 yeni vaka tespit edildi. Meclis'te toplamda şu ana kadar yapılan test sayısı 10 bine ulaşırken, tespit edilen yeni vakalarla toplam vaka sayısı 5'i milletvekili olmak üzere 37'ye yükseldi. Bunlardan 4'ü milletvekili 20'sinin hastanelerde tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.

AK Parti Milletvekili Vedat Demiröz ile HDP'li Pero Dündar, Nuran İmir ve Mensur Işık'ın tedavilerinin tamamlandığı bildirildi. Koronavirüse yakalanan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Tedavi sırasında özellikle nefes alma sorunu nedeniyle yoğun bakıma alınan Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği de bildirildi.

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