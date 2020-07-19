İlçede 4 arkadaşıyla serinlemek için gölete giden Oğuz İnan (14),dengesini kaybedince suya düştü. İnan'ın sudan çıkamadığını gören arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

AA'nın haberine göre, bölgeye giden itfaiye ve Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Oğuz İnan'ın cansız bedenine ulaştı. İnan'ın cesedi Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.