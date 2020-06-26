İHA

Kaza, Konya’nın Yunak ilçesinde bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR kavşakta çarpıştı.

İHA'nın haberine göre kazada, minibüs hurdaya dönerken, TIR devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre de, kazada 10 kişi yaralandı. Olayda bir ambulans helikopterin de kaza yerine gittiği öğrenildi.