İHA

Yangın saat 18.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı tarihi bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda AKS 110 ve polis ekibi sevk edildi. Yangına 7 itfaiye aracı hem karadan hem de merdiven yardımıyla havadan müdahale ederken güvenlik önlemleri neticesinde cadde iki taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının söndürülmesinin ardından cadde trafiğe yeniden açıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.