Taksiye üçüncü ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda yeni taksi sistemi projesini açıklamıştı. 6 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiralanmasına ilişkin yeni taksi sistemi, 25 Haziran’da UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) gündemine gelmiş fakat yeni taksi sistemi UKOME’deki oylamadan geçememiş, proje reddedilmişti.

Alt komisyona sevk edilen 6 bin yeni taksi sistemi projesi eylül ayında yeniden UKOME gündemine geldi ve 2. kez onay çıkmadı. Yeni taksi sistemi projesi yeniden alt komisyona gönderildi.

Yeni taksi projesi biraz önce UKOME’de yeniden oylandı ve yine oy çokluğuyla reddedildi. Toplantıda Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu arasında gerginlik yaşandı.

TOPLANTI ÖNCESİ GERGİNLİK YAŞANDI

Öte yandan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısı öncesi taksiciler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gergin anlar yaşandı.

DHA'nın haberine göre, toplantı öncesinde kongre merkezi önüne gelen bir grup taksici ile Ekrem İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Kısa süreli tartışmanın ardından İmamoğlu içeriye girdi. Ancak grubun yuhalaması üzerine İmamoğlu tekrar dışarıya çıkıp tepki gösterdi. İBB Başkanı daha sonra toplantı için tekrar salona döndü.