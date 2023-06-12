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Taksim'de dehşet! 4 gaspçı Rus turisti öldürdü!

İstanbul Taksim'de, kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Gaspçı olduğu belirtilen 4 kişi ile kavga eden Rus turist Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 12.06.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
Taksim'de dehşet! 4 gaspçı Rus turisti öldürdü!
DHA

İstanbul'da olay, dün saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi´nde meydana geldi.

RUS TURİST İLE 4 GASPÇI ARASINDA KAVGA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk ile gaspçı olduğu belirtilen 4 kişi arasında kavga çıktı.

KALBİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Telefonunu alan kişilere direnen Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti. Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahale yapmaya çalıştık" dedi.

Emniyetten ise olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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