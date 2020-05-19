Suriye sınırındaki Hacıpaşa Mahallesi kırsalında, 2. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri yaya grubu durdurdu.

AA'nın haberine göre, gruptakilerin çantalarında arama yapan ekipler, 50 bin uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.