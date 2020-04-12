Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde mayın/EYP araması yaptıkları belirtildi.

AA'nın haberine göre aramalarda 16 adet M-14 anti personel mayını tespit edildiği kaydedildi.