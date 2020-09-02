DHA

Kilis Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Azez Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Azez´de DEAŞ terör örgütünün 4 hücre evi tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, Azez ve sınırı geçmeleri halinde Türkiye´de eylem yapmayı hedefleyen teröristlerin bulunduğu hücre evlerine birbiri ardına operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda hücre evlerinde aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda; 48 kullanılmaya hazır patlayıcı düzeneği, 4 bin 650 fünye, patlayıcı düzeneği hazırlamak için kullanılan çok sayıda devre, mıknatıs, kablo ve elektronik malzeme, 22 kilo patlayıcı madde, 8 kiloluk demir blok içine yerleştirilmiş şekilde kullanılmaya hazır el yapımı patlayıcı, 5 el bombası, 4 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 62 susturucu, 29 dürbün, 15 gram esrar ile 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan ve terör örgütü DEAŞ´lı teröristler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında üst düzey sorumluların da olduğu 10 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.