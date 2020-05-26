DHA

Edinilen bilgilere göre, bir fırında çalışan 2 kişi sokak aralarında dolaşarak ekmek satışı yaptı. İddiaya göre, ilçedeki bir sokağa geldiklerinde yakınlarda bulunan başka bir fırının çalışanları 2 kişiye, "Burada satış yapamazsınız" dedikten sonra saldırmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, tekme ve yumruklarla 2 kişiye saldıran fırıncılar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Kavgada darp edilen fırıncılardan 1'i vücuduna aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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