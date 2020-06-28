AA

Merkez Yüreğir ilçesindeki olayda, bir sulama kanalında cansız bir beden olduğunu gören güvenlik görevlileri, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

AA'nın haberine göre, olay yerine gelen ekipler, 15-16 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedeni çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan cansız beden, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada, boğulan kişinin dün akşam Sümbül Caddesi'nde serinlemek için sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Yusuf Çoban (16) olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.