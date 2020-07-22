AA

Sulama kanalının Merkez Eyyübiye ilçesindeki bölümünden suya giren İbrahim (18) ve Ahmet Sait Yılmaz (19) akıntıya kapıldı.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, sulama kanalında arama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları kanalın farklı bölgelerinde yürütüldü.

Arama çalışmaları sonucunda 2 kuzenin cansız bedeni, kanala girdikleri yerden 37 kilometre uzakta bulundu. Cesetler, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.