İddiaya göre, ilçede bulunan ay çiçeği tarlasında oynayan A.G. (13) , bir süre sonra gözden kayboldu. Tarlada bulunan ailesinin A.G.'den haber alamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

İHA'da yer alan habere göre, bir süre sonra pancar sulamakta kullanılan su kuyusunda A.G.'nin cansız bedeni bulundu. Yaşanan acı olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.