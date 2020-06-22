Kırkat köyündeki olayda 2 yaşındaki Hanım Nur Altun, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su birikintisine düştü. Ailesi tarafından sudan çıkartılan Altun, Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, buradan da Batman Devlet Hastanesine sevk edilen Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.