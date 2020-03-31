31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vali Funda Kocabıyık, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Hüseyin Demirbaş, Meral Batı Demirbaş ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile birlikte kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi’nde incelemelerde bulundu.
DHA'nın haberine göre, koronavirüs salgını nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerini değerlendiren Vali Funda Kocabıyık, vatandaşların birbirlerine yakın bulunmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Cadde İl Emniyet Müdürü Gezer ile birlikte yürüyen Vali Kocabıyık, birbirine yakın olan vatandaşları görünce tepki gösterdi ve sosyal mesafeyi korumalarını istedi.
Virüsün yayılma hızını azaltmak için gayret gösterdiklerini belirten Vali Funda Kocabıyık, “Hemşerilerimizin sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız lütfen evlerinde kalsın, zorunlu hallerin dışında sokağa çıkmasın. Eğer çok özel bir sebep dolayısıyla sokağa çıkmak zorunda iseler sosyal mesafeyi korusunlar kalabalık oluşturmasınlar. Biz ilimiz genelinde kalabalıkları ortadan kaldırmak için daha sert tedbirler alacağız” dedi.
CADDEYE İŞİ OLMAYAN GİREMEYECEK
Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla il genelinde halkın kalabalık olduğu alanlarda yaya trafiğinin sınırlandırılacağını belirten Kocabıyık, “İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda aldığımız karar neticesinde yaya trafiğini azaltacağız. İsmet Paşa Caddesi’nde uygulama bugün itibariyle başladı. Caddenin giriş ve çıkışlarına gerekirse bariyerler koyacağız ve polis ekiplerimiz de giriş-çıkışları kontrol edecek.
İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda metrekareye düşmesi gereken insan sayısı kadar bu caddelere insan girişine izin vereceğiz. Bugün üzülerek gördüm ki bazı vatandaşlarımız uyguladığımız tedbirlere aldırış etmeden sokağa çıkıp, kalabalıklar oluşturuyor. Lütfen salgının yayılmasını engellemek için evimizde kalalım. Kendimizin sağlığı, yakınlarımızın sağlığı, toplumun sağlığı için evde kalmalıyız. Gerekirse cezai işlemler uygulamak zorunda kalacağız” dedi.
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