Polis ekibi bir iş yerinin önünde taburede oturan kişilere sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde ikazda bulundu. Bunun üzerine tartışma çıkaran kişi elindeki tabureyi polise doğru attı.

AA'nın haberine göre, yaralanan polis memuruna tedavi gördüğü hastanede rapor verildi. Gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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