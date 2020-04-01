Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Faruk Tunç ile sokakta karşılaştığı kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre, kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, tabancayla Faruk Tunç´a ateş açarak kaçtı. Tunç kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yenikent Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Faruk Tunç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.