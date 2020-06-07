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Kentte önceki akşam 10'u aşkın kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Taraflar birbirlerine tekme tokat ve yumrukla vurdu.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, hareketli anlar yaşanmasına neden olan olay vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve mahalle bekçileri, 18 yaş altındaki gençlerin kavgasını ayırdı.