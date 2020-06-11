Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu. Merkeze bağlı Kızılkavraz köyünden 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti.
İHA'nın haberine göre, burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Suya girenlerin kıyafetleri ırmak kenarında bulundu. Nehirde arama çalışması başlatılırken, olayı haber alıp gelen aileler sinir krizi geçirdi.
2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çocukları aramak için suya giren bir yetişkin de suda kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri boğulduğu düşünülen 3’ü çocuk 4 kişinin bulunması için ırmakta arama çalışması başlattı.
AFAD’da görev yapan balık adamlar dalarak su altında arama gerçekleştirdi. Arama çalışmalarında kayıp 4 kişiden 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Ekipler kısa süre sonra ise kaybolan 4 kişiden 3'üncüsünün de cansız bedenine ulaştı
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