Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.