DHA

Şanlıurfa Valiliği´nden yapılan açıklamada, Suriye sınır hattındaki 1 ve 2'nci derece askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerine ekilen bitkilerin, güvenlik zafiyetine yol açtığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, 1 ve 2'inci derece askeri yasak bölgelerde güvenlik amacıyla çiftçilerin tarlalarında mısır ve ayçiçeği gibi uzun boylu bitkilerin ekiminin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"221 kilometrelik Şanlıurfa hudut hattı boyunca 1'inci ve 2'nci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde (özellikle hudut hattına paralel giden köy yolları ile hudut devriye yolundan ve karakol kışlaların dış emniyet duvar/tel çitlerinden itibaren 200 metreye kadar olan alanlarda) 1'inci hat devriye yolundan itibaren 200 metrelik bir alanda uzun boylu bitkilerin (mısır ve ayçiçeği gibi) ekiminin yapılmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."