AA

Sığınmacıların Avrupa'ya geçme hayaliyle sınırda bekleyişlerinde 3. haftaya girildi. Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla aşarak Yunanistan'a geçenlerin yanında binlerce sığınmacı da Yunan sınırında bekliyor.

AA'nın haberine göre, sınırda bekleyenlere Yunanistan sıklıkla mermi, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Bu müdahalelerde yüzlerce sığınmacı yaralandı, 3 sığınmacı da yaşamını yitirdi.

MİNİK SIĞINMACIYI GAZA BOĞDU

Yunanistan sert müdahalelerine dün akşam gece saatlerine kadar sürdürdü. Sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi.Gazdan etkilenenler arasında en dikkat çekicisi ise sığınmacı bir çocuktu.

Mehmetçikle oyunlar oynarken görüntülenen ve Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi. Göz yaşları döken sığınmacı çocuk ailesi tarafından alandan uzaklaştırdı. Gazdan etkilenen yüzlercesi gibi sahra çadırında müdahale edildi.