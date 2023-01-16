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Sinan Ateş´in mezarında 24 saat 'saygı' nöbeti tutuluyor

Ankara'da, 30 Aralık'ta silahlı saldırıyla öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in mezarında 7/24 'saygı' nöbeti tutuluyor. Ateş´in kabrine gelenler Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor

Giriş: 16.01.2023 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da Sinan Ateş'in mezarında 24 saat 'saygı' nöbeti tutuluyor -Güncel haberler
Sinan Ateş´in mezarında 24 saat 'saygı' nöbeti tutuluyor
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DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık´ta, cuma namazı çıkışı motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre başından vurulan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti. Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARKADAŞLARI NÖBET TUTUYOR

Sinan Ateş´in, defnedildiği günden bu yana, yakınları ve arkadaşları Türk bayrakları ve Azerbaycan bayraklarının da asıldığı mezarı başında 7/24 'saygı' nöbeti tutuyor.

GELENLER KUR'IN-I KERİM OKUYUP DUA EDİYOR

Soğuk hava nedeniyle geceleri ateş yakılan mezar başında, sırayla nöbet tutulurken, birçok ilden Bursa´ya gelen yüzlerce kişi de Ateş´in kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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