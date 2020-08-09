DHA

Şile'ye yine sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi akın etti. Plajları dolduranlar cankurtaranların uyarısı ile karşılaştı. Cankurtaranlar rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre, denize giremeyenler sahilde oturmayı tercih etti. Kararı Şile Kaymakamlığı'nın aldığı öğrenilirken dün bir kişi dalgalar arasında kaybolmuş 8 saat sonra ise cansız bedenine ulaşılmıştı.