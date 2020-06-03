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Trabzon'da eşinin kafasına silah dayayıp şehadet getirmesini istediği iddia edilen koca, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesinde yaşayan A.T. ve H.T. adlı karı koca arasında kavga çıktı. A.T.’nin telefonla konuştuğu kız kardeşine gitmek istemesine sinirlenen koca H.T. (33),yatak odasından aldığı ruhsatsız silahını eşinin kafasına dayadı.

BİLGİSAYARA VE KOLTUĞA İKİ EL ATEŞ ETTİ

Eşi A.T.’den (31) şehadet getirmesini isteyen H.T., "Seni öldüreceğim" dedi. Bu sırada alt katta oturan ve gelininin çığlıkları üzerine eve gelen A.T.’nin annesi oğlunu iterek, gelinini kurtarmak istedi. H.T. ise bilgisayara ve koltuğa art arda iki el ateş etti.

İKİ DİLEKÇE VERDİ, ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Silah seslerini duyan H.T.’nin babası da yardıma koştu. Baba oğlunu evden çıkardı. Kurşunlardan kurtulan genç kadın, eşinin kendisini öldürmek istediğini söyleyerek şikayetçi oldu. Şikâyet üzerine gözaltına alına H.T. ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savundu.

H.T. eşini hedef almadığını belirterek, "Bilgisayara ve koltuğu ateş ettim. Kesinlikle eşimin kafasına silah dayamadım" dedi. İfadesi alınan H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocasının tutuklanmasının ardından savcılığa iki dilekçe daha veren A.T., şikâyetinden vazgeçtiğini belirtti.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN CEZA İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, H.T. hakkında "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istedi. H.T. önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.