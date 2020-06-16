Olayda, Bünyamin Yılmaz idaresindeki 30 AB 104 plakalı yolcu minibüsü, Siirt-Baykan kara yolunda park halindeki 01 AT 507 plakalı kamyona çarptı.

AA'nın haberine göre kazada, Kübra, Saadet, Salih Manap, Fadime ve Nurcan Dündar, Muhammet Can ile Masum Apakan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.