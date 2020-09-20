Teröristlerce ilçeye bağlı Çetinkol köyü mevkisinde önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir güvenlik korucusunun otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti.

AA'nın haberine göre, güvenlik korucusunun yara almadan kurtulduğu patlamada otomobilde maddi hasar oluştu.

Güvenlik korucusu, kontrol amaçlı Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.