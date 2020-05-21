Alan Mahallesi Muhammet Kıymaz Caddesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre kavgada İsmail, Mehmet Sabri, Nazım, Bahattin ve Seyfettin A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bahattin ve Nazım A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.