Son dakika haberler... Şiddetli yağış bu kez Hakkari'yi vurdu!

İHA

Öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yüksekova'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Rögar kapaklarının tıkanmasından dolayı cadde ve sokaklar gölete dönerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

İHA'nın haberine göre, yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise, iş yerlerine su girmesin diye tıkanan rögarları kendi imkânlarıyla açmaya çalıştı.