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Son dakika haberi! Şiddet görüntüleri gündem olmuştu! Hem babaya hem kızına ceza!

Sosyal medyada yaşanan şiddet görüntüleri gündem olmuştu. Baba Muzaffer A., ile kızı Tuğba A., arasında yaşanan kavga ile ilgili mahkeme kararını açıkladı. Baba kasten yaralama suçundan 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çaptırıldı. Kızı Tuğba A. İse kasten yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelendi

29.06.2020 - 12:28 | Güncelleme: ABONE OL
son dakika haberleri
Serdar Kulaksız

İstanbul 19 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi sanık Muzaffer A., katıldı. Şikayetçi sanık Tuğba A., ise duruşmaya gelmedi.

BERAATINI İSTEDİ

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, duruşmada, son sözleri sorulan Muzaffer A., “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.



ŞİDDET GÖRÜNTÜLERDE BELLİ

Şikayetçi sanık Tuğba A.’nın avukatı ise video görüntülerinde müvekkilinin nasıl bir şiddete maruz kaldığının açık olduğunu belirterek, “ Sanık, müvekkilimi silahtan sayılan eşya ile darp etmiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz. Müvekkilim ise meşru müdafaa da bulunmuştur. Beraatını istiyoruz” dedi.

1 YIL 4 AY HAPİS

Davada kararını açıklayan mahkeme, şikayetçi sanık baba Muzaffer A.’yı kızını kasten yaralama suçundan 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği hapis cezasının ertelenmesine hükmetti.

3 AY HAPİS

Davanın diğer müşteki sanığı olan Tuğba A., ise babasına karşı kasten yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği hapis cezası ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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