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Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da bir polis memuru, sevgilisi tarafından kendi silahıyla vuruldu

Sevgilisi, polisi başından vurdu!

Aksaray'da polis memuru 26 yaşındaki Abdullah E., tartıştığı sevgilisi Aysel G. tarafından kendi beylik tabancasıyla başından vuruldu. Abdullah E. hastaneye kaldırılırken, Aysel G. gözaltına alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi

Giriş: 29.05.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da bir polis memuru, sevgilisi tarafından kendi silahıyla vuruldu
Sevgilisi, polisi başından vurdu!
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DHA

Aksaray'da olay, dün saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak´taki bir apartmanda meydana geldi.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Abdullah E. (26) ile sevgilisi Aysel G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışla çıktı.

SEVGİLİSİNİ BAŞINDAN VURDU

Tartışma sırasında Aysel G., E.'nin beylik tabancasını alıp ona ateş etti. Başından vurulan Abdullah E., kanlar içinde yere yığıldı.

POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Abdullah E., gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Tedaviye alınan E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel G.´nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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