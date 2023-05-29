Sevgilisi, polisi başından vurdu!

Aksaray'da olay, dün saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak´taki bir apartmanda meydana geldi.
İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Abdullah E. (26) ile sevgilisi Aysel G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışla çıktı.
SEVGİLİSİNİ BAŞINDAN VURDU
Tartışma sırasında Aysel G., E.'nin beylik tabancasını alıp ona ateş etti. Başından vurulan Abdullah E., kanlar içinde yere yığıldı.
POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI
Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Abdullah E., gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Tedaviye alınan E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel G.´nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.