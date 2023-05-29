Sevgilisi, polisi başından vurdu!

DHA'da yer alan habere göre Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Abdullah E. (26) ile sevgilisi Aysel G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışla çıktı.

Tartışma sırasında Aysel G., E.'nin beylik tabancasını alıp ona ateş etti. Başından vurulan Abdullah E., kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Abdullah E., gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.